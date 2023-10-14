Рэпер Bad Bunny записал трек со словами о сексе с Кендалл Дженнер

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Младшая сестра Ким Кардашьян, модель и предпринимательница Кендалл Дженнер, стала героиней текста новой песни рэпера Bad Bunny. Об этом сообщает Газета.Ru.

Фото: Wikipedia

В своем свежем альбоме рэпер намекает на то, что у него был секс с моделью прямо в доме ее сестры.

"Que yo soy un bellaco, pero tú me gana'. Bien arrebata'o chingando en casa de tu hermana", — поет рэпер.

В переводе строки песни звучат так:

"Ты говоришь, что я чокнутый, но ты меня покорила. По-настоящему круто в доме твоей сестры".

Кроме того, в треке есть история, в которой рэпер делится воспоминаниями о начале их отношений.

В марте 2023 года Кендалл Дженнер впервые заподозрили в романе с 29-летним рэпером Bad Bunny. Модель и исполнитель вместе появились на афтепати "Оскара", организованном Бейонсе и Jay-Z.

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