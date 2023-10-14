Певец Егор Крид не выбрал дочь артиста Сергея Трофимова для участия в финале шоу "Голос. Уже не дети"

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Полуфинал шоу "Голос. Уже не дети" на Первом канале завершился. Главная интрига выпуска состояла в том, окажется ли Лиза Трофимова в финале или нет.

Фото: кадры из программы на Первом канале "Голос. Уже не дети"

В текущем сезоне "Голос. Уже не дети" собрались артисты, принимавшие участие в проекте "Голос. Дети". Однако заслуги и достижения участников в прошлом не играли роли в выборе наставников. Это означает, что многие молодые артисты, включая Алису Кожикину, Ярославу Дегтяреву и Даниила Плужникова, не смогли дойти до полуфинала.

Однако Лиза Трофимова, дочь Трофима, оказалась в одном шаге от финала. За последние пару лет она значительно выросла профессионально. Её вокальные навыки стали более совершенными, а артистизм достиг новых высот, передаёт starhit.ru.

По завершении её выступления в полуфинале Крид обратился к юной певице. Артист не скрывал своего восхищения, утверждая, что видит в Лизе большую артистку.

"Ты — особенный человечек, береги это. Когда у тебя очень известный папа, вдвойне сложно. Но Лиза, выходя на сцену, доказываешь, что ты большой талант", — сказал музыкант.

В итоге наставник не выбрал Лизу Трофимову. Вместе с ним в финал прошли Вероника Сыромля и Рагда Ханиева.

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