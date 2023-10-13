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Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике

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Шоу-бизнес

Российская телеведущая Юлия Барановская впервые официально появилась в общественности с новым партнером, продюсером Артемом Сорокиным. Фотографии пары были опубликованы в Telegram-канале "Светские хроники".

Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике
Фото: инстаграм аккаунт барановской

В четверг, 12 октября, Барановская и Сорокин посетили мероприятие в Москве, привлекая внимание своей появлением. Сами они также опубликовали совместные фотографии в своих социальных сетях. На одном из кадров, Барановская подписала фразой: "Я люблю тебя".

На фотографиях телеведущая предстала в стильном брючном костюме и лодочках на каблуках.

Ранее Юлия Барановская девять лет встречалась с футболистом Андреем Аршавиным, будущим капитаном сборной России. Однако пара так и не оформила свои отношения официально.

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На показ. Юлия Барановская впервые представила своего мужчину.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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