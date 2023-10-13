Юлия Барановская представила своего нового возлюбленного на публике

Российская телеведущая Юлия Барановская впервые официально появилась в общественности с новым партнером, продюсером Артемом Сорокиным. Фотографии пары были опубликованы в Telegram-канале "Светские хроники".
В четверг, 12 октября, Барановская и Сорокин посетили мероприятие в Москве, привлекая внимание своей появлением. Сами они также опубликовали совместные фотографии в своих социальных сетях. На одном из кадров, Барановская подписала фразой: "Я люблю тебя".
На фотографиях телеведущая предстала в стильном брючном костюме и лодочках на каблуках.
Ранее Юлия Барановская девять лет встречалась с футболистом Андреем Аршавиным, будущим капитаном сборной России. Однако пара так и не оформила свои отношения официально.
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