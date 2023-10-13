Недавно телеканал ТНТ объявил о перезапуске сериала "Счастливы вместе", который теперь будет называться "Букины". Peopletalk пишет, что в сети появились фотографии со съемок этого продолжения известного проекта 2000-х. На снимках можно увидеть Наталью Бочкареву и Виктора Логинова, а также собачек, которые сыграют роли Барона и Барона Второго.
Создатели сериала обещают, что "Букины" станет комедией с различными видами юмора: от пантомимы и каламбуров до едкой сатиры и тонкого сарказма. Это позволяет ожидать разнообразия и смешных ситуаций, которые перенесут зрителей в мир этой комедийной семьи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В России решено удвоить количество тяжёлых транспортных самолётов Ан-124. Об этом заявил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.