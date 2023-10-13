Появились фото со съемок продолжения сериала "Счастливы вместе"

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Недавно телеканал ТНТ объявил о перезапуске сериала "Счастливы вместе", который теперь будет называться "Букины". Peopletalk пишет, что в сети появились фотографии со съемок этого продолжения известного проекта 2000-х. На снимках можно увидеть Наталью Бочкареву и Виктора Логинова, а также собачек, которые сыграют роли Барона и Барона Второго.

Фото: https://t.me/Peopletalkru/43126

Создатели сериала обещают, что "Букины" станет комедией с различными видами юмора: от пантомимы и каламбуров до едкой сатиры и тонкого сарказма. Это позволяет ожидать разнообразия и смешных ситуаций, которые перенесут зрителей в мир этой комедийной семьи.

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