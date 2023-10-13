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41-летняя Алена Водонаева объяснила, почему встречается с парнями младше нее

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что личная жизнь телеведущей Алены Водонаевой в последние несколько лет остается тайной и звезда не спешит делиться деталями своих отношений. Однако она иногда делает намеки на свои романтические связи, выкладывая фото цветов от определенного человека в своих соцсетях.

41-летняя Алена Водонаева объяснила, почему встречается с парнями младше нее
Фото: Личный аккаунт Алены Водонаевой в Instagram

Интересно отметить, что часто парни, которых Алена упоминает в своих историях в Instagram*, кажутся значительно моложе нее. Это связано с тем, что, по словам самой звезды, они придают ей энергию. Водонаева отмечает, что для нее мужчины в возрасте около 30 лет являются сверстниками по интеллектуальному уровню и степени ответственности. Она считает, что молодые люди более эмпатичные, чем мужчины ее поколения, и объясняет это непростыми условиями 90-х годов, когда каждому приходилось просто выживать.

Однако звезда "Дома-2" не исключает возможность построить отношения с мужчиной своего возраста, если он будет на уровне или выше ее по социальному и интеллектуальному статусу.

 *Запрещен в РФ

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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