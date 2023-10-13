MK сообщает что Марина Овсянникова, которая работала редактором на Первом канале, опровергла информацию о ее возможном отравлении. В своих социальных сетях она подтвердила, что действительно оказалась в больнице.
Марина уточнила, что ее плохое самочувствие не было связано с контактом с каким-либо "порошком", как говорилось в отчетах СМИ, и она начала чувствовать себя плохо не дома, а на улице. Хотя конкретная причина ее недомогания остается неясной, Овсянникова подчеркнула, что ее состояние улучшилось, и в ее крови не обнаружено токсических веществ. При этом конкретных деталей о характере ее заболевания или возможных последствиях она не назвала.
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