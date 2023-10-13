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Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова из больницы прокомментировала свое "отравление"

0:44
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MK сообщает что Марина Овсянникова, которая работала редактором на Первом канале, опровергла информацию о ее возможном отравлении. В своих социальных сетях она подтвердила, что действительно оказалась в больнице.

Бывшая редактор Первого канала Марина Овсянникова из больницы прокомментировала свое "отравление"
Фото: https://www.instagram.com/p/Cr4G_YzoO3u/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Марина уточнила, что ее плохое самочувствие не было связано с контактом с каким-либо "порошком", как говорилось в отчетах СМИ, и она начала чувствовать себя плохо не дома, а на улице. Хотя конкретная причина ее недомогания остается неясной, Овсянникова подчеркнула, что ее состояние улучшилось, и в ее крови не обнаружено токсических веществ. При этом конкретных деталей о характере ее заболевания или возможных последствиях она не назвала.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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