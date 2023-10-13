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Актрисы Дарья Мельникова и Полина Денисова рассказали об опыте участия в съёмках "Папиных дочек"

2:27
Шоу-бизнес

Актрисы Дарья Мельникова и Полина Денисова стали особенными гостями нового сезона шоу "ОК на связи!" в социальной сети Одноклассники. В рамках интервью первая артистка рассказала о том, почему решила сняться в продолжении "Папиных дочек", и откуда её дети знают все песни группы "Король и Шут". Денисова, для которой шоу "ОК на связи!" стало первым опытом видеоинтервью, поделилась своим опытом участия в сериале "Папины дочки. Новые".

Актрисы Дарья Мельникова и Полина Денисова рассказали об опыте участия в съёмках "Папиных дочек"
Фото: Соц.сеть "Одноклассники", пресс-релиз

Мельникова вспомнила момент, когда в шутку назвала съёмки в сериале "Папиных дочек" "пятью годами рабства". В интервью она объяснила, что люди приняли эту фразу всерьёз.

"Да, меня приводили (на съёмки — Прим. Ред.), еду давали только после смены <…>, родителей я не видела, людей не видела, белого света не видела", — в шутку сказала актриса.

Она объяснила решение участвовать в съёмках "стокгольмским синдромом".

Мельникова отметила, что "Король и Шут" оказался достаточно народным проектом. Она благодарна за участие в нём, потому что получила большое удовольствие от процесса съёмок, а её дети теперь знают все песни "Короля и Шута".

Денисова, в свою очередь, поделилась тем, как она попала в сериал "Папины дочки. Новые". Актриса рассказала, что её агент прислал сообщение о пробах для сериала. Денисова выполнила задание и отправила видео. На следующий день ей сообщили о приглашении на ансамблевые пробы. На них она участвовала с другом Максимом Сапрыкиным, с которым вместе разучивали текст.

"Конечно, это всё тяжело. Но у каждого свой путь. Это, видимо, моя линия жизни. Мне повезло с партнёрами на пробах. Был ещё Тима Кочнев, с которым мы очень быстро словили общий контакт и вместе как-то весело попробовались. Я спросила у него: "А тебя как зовут?". [Он отвечает]: "Тимофей". [А я ему]: "Давай текст повторим". Я всё переживала за этот текст", — призналась актриса.

Денисова сообщила, что готова к новым проектам и ролям.

"Главное, — чтобы разное было. Разные проекты. Я готова и там, и там, и быть разной", — призналась она.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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