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Юлия Высоцкая делится своими впечатлениями о пяти заведениях в Красноярске

0:59
Шоу-бизнес

Во время своих гастролей в Красноярске, известная актриса, телеведущая и кулинар Юлия Высоцкая посетила и оценила пять заведений в городе. Свои впечатления она поделилась в социальных сетях.

Юлия Высоцкая делится своими впечатлениями о пяти заведениях в Красноярске
Фото: Wikipedia

Она выделила ресторан "0,75 Please", отметив выдающуюся кухню, бар, атмосферу и обслуживание. В ресторане "Fresco" она одобрила кулинарию и качество обслуживания, однако отметила, что с винной картой и барным ассортиментом возникли небольшие сложности.

Самыми положительными впечатлениями Юлия Высоцкая поделилась о ресторане "Tunguska", который посетила дважды всего за четыре дня. Тем не менее, она указала на наличие некоторых вопросов относительно этого заведения. Об этом сообщает prmira.ru.

Также она отметила кофейню "Академия кофе" и пекарню "12 слоев" в положительных отзывах.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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