Бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову пытались отравить в Париже

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StarHit пишет что по сообщениям издания Le Figaro Марина Овсянникова — бывший редактор Первого канала, обратилась к французской прокуратуре после того, как она почувствовала себя плохо и обнаружила "белый порошок" у своей двери. Она предположила, что ее попытались отравить. Правоохранительные органы уже начали проверку и обнародовали некоторые детали произошедшего. Пока что официальные источники говорят только о ее показаниях, и расследование было передано в компетенцию судебной полиции.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cr4G_YzoO3u/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Нужно отметить, что Марина Овсянникова недавно была приговорена к 8,5 годам тюрьмы за распространение фейков о российской армии. Также следует упомянуть, что Марина Овсянникова проживает в Париже со своей дочерью, с которой она сбежала из-под домашнего ареста. Однако, суд Российской Федерации решил, что девочка должна находиться с ее отцом, Игорем Овсянниковым. С отцом также живет сын бывшего редактора Первого канала, который не захотел оставаться с Мариной.

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