Актриса Катерина Шпица о мучительном романе: "Было трудно выходить из этих отношений"

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StarHit пишет что актриса Катерина Шпица рассказала о своих неудачных отношениях. Она призналась, что пережила разрыв со своим бывшим партнером, отцом ее сына Германа, с которым у нее были комфортные отношения, но которые закончились. После этого она оказалась в одиночестве. В своей жизни она встретила другого человека, на которого возложила слишком большие надежды, ожидая, что он будет "тем самым" для нее.

Фото: https://www.instagram.com/p/CyNNKZ4NmmM/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Однако Шпица признается, что обманула себя в этих ожиданиях. Ей было трудно закончить эти отношения, которые продолжались почти 3 года и которые были для нее мучительными. Шпица решила обратиться к психоаналитику, чтобы разобраться в своих проблемах и стать лучшей матерью для своего ребенка. В ходе психоанализа у нее складывается полная картина того, почему она выбирает неподходящих партнеров.

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