Звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов и его возлюбленная блогер Александра Калмыкова ждут ребенка

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Super.ru пишет что в мае этого года российский актер Владимир Селиванов, известный своей ролью в сериале "Реальные пацаны", объявил о разводе со своей женой Викторией, с которой они прожили 5 лет. После развода актер начал представлять свою новую возлюбленную Александру Калмыкову — блогершу с 3,1 миллионами подписчиков в запрещенной социальной сети.

Появилась информация, что Владимир и Александра сейчас ждут ребенка. Владимира увидели на пляже курорта Белек в Турции, где он отдыхал вместе со своей избранницей и их детьми от предыдущих отношений. На фото папарацци видно округлившийся живот Калмыковой.