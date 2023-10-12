Super.ru пишет что блогерша Настя Ивлеева анонсировала выпуск своего первого трека в социальной сети, запрещенной в РФ. Она сообщила своим подписчикам:
"Не орать! Я (ваша госпожа, слуга и рабыня) выпускаю свой первый трек уже завтра! Больше спойлеров не будет, просто скоро будет полный выпуск".
Несмотря на возможный хейт, Настя Ивлеева решила попробовать себя в роли певицы. Ее дебютный трек будет выпущен сегодня, 12 октября. Звезда призывает подписчиков заранее приготовить попкорн и ждать премьеры.
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