32-летняя Настя Ивлеева анонсировала свой первый музыкальный трек

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Super.ru пишет что блогерша Настя Ивлеева анонсировала выпуск своего первого трека в социальной сети, запрещенной в РФ. Она сообщила своим подписчикам:

Фото: Личный аккаунт Насти Ивлеевой в Instagram

"Не орать! Я (ваша госпожа, слуга и рабыня) выпускаю свой первый трек уже завтра! Больше спойлеров не будет, просто скоро будет полный выпуск".

Несмотря на возможный хейт, Настя Ивлеева решила попробовать себя в роли певицы. Ее дебютный трек будет выпущен сегодня, 12 октября. Звезда призывает подписчиков заранее приготовить попкорн и ждать премьеры.

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