Звезда "Крепкого орешка" Брюс Уиллис больше не может читать и разговаривать из-за деменции

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Super.ru пишет что супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг заявила, что его деменция прогрессирует очень быстро, и новости о его состоянии вызывают тревогу у его поклонников. В интервью его друг Гленн Гордон Карон рассказал о жутких деталях состояния здоровья актера.

Фото: https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/actor-bruce-willis-attends-the-motherless-brooklyn-premiere-news-photo/1180543476?adppopup=true

Карон рассказал изданию The Post, что болезнь отбирает у Брюса Уиллиса способность разговаривать и читать. Он признался, что почти каждый месяц навещает Брюса после того, как тот перестал выходить из дома.

Брюс стал неразговорчивым и перестал читать, хотя раньше был заядлым читателем. Все языковые навыки больше недоступны для него, но он всё еще Брюс, — поделился Гленн.

Во время встречи, Гленн рассказал, Брюс Уиллис узнает его в первые пару минут. Однако радость жизни пропала у актера из-за болезни.

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