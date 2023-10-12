Super.ru пишет что супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг заявила, что его деменция прогрессирует очень быстро, и новости о его состоянии вызывают тревогу у его поклонников. В интервью его друг Гленн Гордон Карон рассказал о жутких деталях состояния здоровья актера.
Карон рассказал изданию The Post, что болезнь отбирает у Брюса Уиллиса способность разговаривать и читать. Он признался, что почти каждый месяц навещает Брюса после того, как тот перестал выходить из дома.
Брюс стал неразговорчивым и перестал читать, хотя раньше был заядлым читателем. Все языковые навыки больше недоступны для него, но он всё еще Брюс, — поделился Гленн.
Во время встречи, Гленн рассказал, Брюс Уиллис узнает его в первые пару минут. Однако радость жизни пропала у актера из-за болезни.
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