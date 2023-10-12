Блогер Юлия Гаврилина рассказала самоубийстве своего биологического отца

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что 21-летняя Юлия Гаврилина — популярная TikTok-блогерша, рассказала о своем прошлом и детских травмах в свежем выпуске психологического шоу "Сессии" с Дмитрием Дибровым. Она открыто поделилась, что в детстве была послушной, так как отчим строго воспитывал ее и за непослушание она могла серьезно наказываться. Юля признается, что до сих пор в ее сердце таится обида.

Фото: Личный аккаунт Юлии Гаврилиной в Instagram

Однако самое грустное моментом шоу было, когда ведущий спросил ее о ее биологическом отце. Юлия, едва сдерживая слезы, рассказала, что ее отец покончил с собой, когда ей был всего год. Причиной этого поступка стало то, что он не смог пережить разлуку с матерью Гаврилиной. Она сказала, что узнала об этом недавно и не уважает своего отца за этот поступок. Она рассказала, что ее мать ушла от отца из-за его насилия и сильного контроля и девушка не понимает, как он мог оправдывать свои действия. Юля даже подумала о близких своего отца, которые окружали его и не понимает, почему он не подумал о них. Блогерша сказала, что может быть, ему было очень тяжело и плохо, и он не видел другого выхода.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.