Актриса Алина Ланина призналась, почему принимает душ в купальнике

Актриса Алина Ланина, известная своей ролью в сериале "СашаТаня", поделилась интересными моментами из своей семейной жизни в своем личном блоге.
Она рассказала, что из-за ремонта в их новом доме пока отсутствуют двери, и это заставило ее принимать душ в купальнике.
Алина растит двоих детей вместе с мужем, оставаясь загадочной относительно его имени. Она также поделилась историей о том, как они с супругом пережили кризис в отношениях и сумели сохранить семью.
Пара, мечтавшая о своем доме, недавно осуществила свою мечту, переехав в новый дом на Подмосковье.
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