Актриса Алина Ланина призналась, почему принимает душ в купальнике

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Алина Ланина, известная своей ролью в сериале "СашаТаня", поделилась интересными моментами из своей семейной жизни в своем личном блоге.

Фото: личный аккаунт инстаграм

Она рассказала, что из-за ремонта в их новом доме пока отсутствуют двери, и это заставило ее принимать душ в купальнике.

Алина растит двоих детей вместе с мужем, оставаясь загадочной относительно его имени. Она также поделилась историей о том, как они с супругом пережили кризис в отношениях и сумели сохранить семью.

Пара, мечтавшая о своем доме, недавно осуществила свою мечту, переехав в новый дом на Подмосковье.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

ТОЛЬКО ВЗГЛЯНИТЕ! Кто муж и как выглядят 2 детей актрисы Алины Ланиной?