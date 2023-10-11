Super.ru пишет что 35-летняя Оксана Самойлова — популярный блогер и бизнесвумен, известна своим активным образом жизни и фитнес-тренировками. Она регулярно демонстрирует свою точеную фигуру своим подписчикам в социальных сетях, вдохновляя и мотивируя других заботиться о своем здоровье и соблюдать активный образ жизни.
Самойлова, кажется, смогла сохранить свою стройность, несмотря на рождение четырех детей. Она заявляет, что ключом к ее показательной фигуре являются тренировки и следование режиму здорового питания, что подтверждается ее постами в социальных сетях. Однако, ее способность быстро возвращаться к форме после перерывов в тренировках может казаться удивительной. Оксана сказала, что из-за того, что после рождения первого ребенка она активно тренировалась, сейчас даже после длительного перерыва в тренировках, ей достаточно позаниматься спортом неделю, чтобы тело выглядело, как будто, она не вылезает из спортзала.
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