Криштиану Роналду поблагодарил фанатку-инвалида за рисунок — теперь ему грозит наказание

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет что Криштиану Роналду — португальский футболист, некоторое время назад стал объектом негативных комментариев относительно его поведения и соблюдения местных норм и законов на Ближнем Востоке. После перехода в арабский клуб "Аль-Наср" из "Манчестер Юнайтед", ему приписывают несколько инцидентов, которые привели к возмущению и негативному отношению со стороны некоторых стран в регионе.

Фото: Личный аккаунт Криштиану Роналду в Instagram

Последний эпизод, в котором Криштиану Роналду встретился с художницей-инвалидом по имени Фатима во время своего визита в Иран, привел к серьезным последствиям для футболиста. Футболист обнял Фатиму в благодарность за портрет, выполненный ею лишь ногой. Однако, в Иране любой физический контакт с женщиной в общественных местах запрещен, особенно если мужчина и женщина не состоят в браке. Такое поведение воспринимается там как прелюбодеяние и может быть подвержено наказанию, включая наказание плетьми, вплоть до 99 ударов.

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