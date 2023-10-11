Мать певца Димы Билана рассказала о состоянии госпитализированного сына: "Всё серьёзно"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мать известного певца Димы Билана, который был госпитализирован с бронхитом, поделилась своими впечатлениями о состоянии сына. Нина Белан выразила серьёзную тревогу по поводу его здоровья в беседе с Телеканалом "360".

Фото: Личный аккаунт Димы Билана в Instagram

"У него точно бронхит, он чувствовал себя плохо. Это действительно серьёзно, очень серьёзно. Я виделась с ним, когда он был больным. Сегодня мы не встречались, поэтому нам нужно связаться", — сказала она.

Мать Билана выразила надежду на то, что болезнь не вызовет осложнений, таких как воспаление лёгких. Она подчеркнула, что обычно сыну в таких случаях приходится много времени проводить в больницах.

"Мы очень волнуемся из-за подобных заболеваний", — сообщила женщина.

Информация о госпитализации Димы Билана с диагнозом бронхит стала известна в среду 11 октября. В связи с этим певец вынужден был отменить ближайшие концерты и обещал сообщить о новых датах выступлений.

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