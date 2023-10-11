Super.ru пишет что 49-летний Илья Авербух - чемпион мира по фигурному катанию и примерный семьянин, оказался в неприятной ситуации, связанной с нарушениями Правил дорожного движения. Согласно информации, опубликованной на сайте Федеральной службы судебных приставов, за последние пять с половиной месяцев у Авербуха накопилось 57 невыплаченных штрафов за ПДД и парковку.
Эти штрафы являются результатом нарушений, зарегистрированных центром видеофиксации ГИБДД по Московской области, государственным учреждением "Администратор московского парковочного пространства" и Госавтоинспекцией ГУ МВД России по Москве. Общая сумма этих штрафов составляет порядка 78 тысяч рублей.
Интересно отметить, что невыплата штрафов началась в мае 2023 года и продолжается по сегодняшний день. В связи с этим, можно предположить, что Илья Авербух, возможно, игнорирует оплату штрафов и не исполняет свои обязательства по закону в течение длительного периода времени.
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