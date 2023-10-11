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41-летний Дима Билан госпитализирован с бронхитом

0:46
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

41-летний Дима Билан, известный певец, был экстренно госпитализирован в Москве из-за острого бронхита, как сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, у артиста был диагностирован острый бронхит, из-за которого перелеты ему были противопоказаны.

41-летний Дима Билан госпитализирован с бронхитом
Фото: Личный аккаунт Димы Билана в Instagram

Из-за своего состояния, Дима Билан вынужден перенести свои концерты в ряде городов, включая Тюмень, Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Представители артиста сообщили в его группе в социальной сети "ВКонтакте" 11 октября, что артист заболел и находится в больнице. Новые даты концертов будут уточнены в ближайшее время, приобретенные ранее билеты будут действительны на новую дату.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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