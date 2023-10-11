36-летняя звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина стала мамой во второй раз

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Super.ru пишет что Ольга Кузьмина — российская актриса театра, кино и дубляжа в этом году дважды объявляла о радостных событиях в своей личной жизни. Сначала она объявила о своей второй беременности, а затем сообщила о своей свадьбе с отцом будущего ребенка ведущим мероприятий и экскурсоводом Евгением Апанасевичем.

Фото: Личный аккаунт Ольги Кузьминой в Instagram

Сегодня актриса радостно объявила, что во второй раз стала мамой. Рождение ребенка произошло 9 октября в Аргентине. Она поделилась этой радостной новостью на запрещенной сети, опубликовав фотографию, на которой она держит свою дочь на руках, сделанную в роддоме. В своем сообщении она написала:

"Здравствуй, новый Человек! Добро пожаловать в этот Мир! 9.10.2023".

Ольга Кузьмина известна своей ролью официантки Насти в популярном сериале "Кухня".

Напомним, что у нее есть сын Гордей, родившийся от ее первого брака и ему уже исполнилось 10 лет.

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