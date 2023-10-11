Алена Водонаева честно сказала, что думает о лице 43-летней Виктории Бони после пластики

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Super.ru пишет, что звезда "Дома-2" Алена Водонаева не заметила явных изменений во внешности Виктории Бони после ее визита к голливудскому хирургу. Она отметила небольшой отек и "кошачьи глазки", но сказала, что в целом Виктория выглядит также, как и раньше. Водонаева добавила, что ни нос, ни глаза, ни брови, ни губы у Виктории не изменились. Кроме того, Водонаева заметила, что Боня стала моложе выглядеть.

По словам Бони, ее верхнее веко стало другим, наливным и она обратилась к Алене с этим вопросом. Но та утверждает, что верхнее веко телеведущей всегда было таким. Шутливо добавив, что Виктория является будущей свекровью ее сына, Алена Водонаева выразила свою поддержку подруге.

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