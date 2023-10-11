Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не может заставить маму покинуть Израиль

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Российский продюсер Иосиф Пригожин признался, что ему не удалось заставить маму покинуть территорию Израиля из-за развернувшегося конфликта с Палестиной.

Фото: openverse

Женщина живёт в Израиле уже порядка 35 лет. По словам продюсера, его мать жива и здорова. При этом он заявил, что общее настроение в семье остаётся тревожным.

"Как я шучу, мне проще с ХАМАС договориться, чем с моей мамой", — подчеркнул Пригожин в беседе с изданием "Абзац".

Помимо этого, он добавил, что его брат и сестра вышли на связь. Как пояснил продюсер, с родственниками, проживающими в Израиле, всё в порядке.

Пригожин отметил, что гражданское население не должно страдать из-за палестино-израильского конфликта.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о большом ожесточении как со стороны Израиля, так и со стороны Палестины. Он призвал к минимизации потерь среди мирных жителей.