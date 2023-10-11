40-летняя актриса Энн Хэтэуэй назвала упражнение, которое помогло ей достичь тонкой талии

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Super.ru пишет о том, что Энн Хэтэуэй — голливудская актриса, известна своей нестареющей красотой и стройным телосложением. Она призналась, что перед съемками фильма "Восемь подруг Оушена" набрала немного веса, но этот факт не оказал никакого влияния на ее общий имидж.

Фото: https://www.gettyimages.com/detail/news-photo/anne-hathaway-attends-the-bulgari-mediterranea-high-jewelry-news-photo/1490792606?adppopup=true

Оказывается, что ее стройность и прекрасная фигура — результат постоянных тренировок и физической активности. Даже в 40 лет Энн Хэтэуэй не прекращает тренироваться и делает акцент на кардио тренировках и упражнениях с использованием своего веса.

Одной из причин ее тонкой талии стала подготовка к роли "Женщины-кошки". Энн выполняла специальные V-образные приседания, которые прорабатывали область талии и подчеркивали ее фигуру. Благодаря этим и другим тренировкам, она не только выглядит потрясающе в своих нарядах, но и чувствует себя великолепно.

По словам самой Энн Хэтэуэй, ее цель не только похудеть, но и быть сильной. Она поняла, что физическая сила и хорошая физическая форма не только важны для ее работе в кино, но и способствуют ее общему благополучию и самочувствию.

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