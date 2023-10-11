Super.ru пишет о том, что Энн Хэтэуэй — голливудская актриса, известна своей нестареющей красотой и стройным телосложением. Она призналась, что перед съемками фильма "Восемь подруг Оушена" набрала немного веса, но этот факт не оказал никакого влияния на ее общий имидж.
Оказывается, что ее стройность и прекрасная фигура — результат постоянных тренировок и физической активности. Даже в 40 лет Энн Хэтэуэй не прекращает тренироваться и делает акцент на кардио тренировках и упражнениях с использованием своего веса.
Одной из причин ее тонкой талии стала подготовка к роли "Женщины-кошки". Энн выполняла специальные V-образные приседания, которые прорабатывали область талии и подчеркивали ее фигуру. Благодаря этим и другим тренировкам, она не только выглядит потрясающе в своих нарядах, но и чувствует себя великолепно.
По словам самой Энн Хэтэуэй, ее цель не только похудеть, но и быть сильной. Она поняла, что физическая сила и хорошая физическая форма не только важны для ее работе в кино, но и способствуют ее общему благополучию и самочувствию.
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