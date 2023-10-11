Певец Андрей Губин признался, что не может жениться из-за неизлечимой болезни

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда 90-х годов Андрей Губин не появляется на публике из-за неизлечимого недуга. Ему диагностирована левосторонняя прозопалгия — серьёзное неврологическое заболевание, сопровождающееся хронической болью во всём теле. Это не поддаётся лечению, пишет "КП".

Фото: Официальный сайт Андрея Губина

Изредка музыкант устраивает свидания, но его болезнь мешает ему развивать серьёзные отношения.

"Бывает так: встал утром, а вокруг всё гудит, шумит. Я порой и хочу поехать на свидание с хорошим настроением, а у меня рожа наперекосяк от шума. Ну, какое свидание?" — рассказал 49-летний Губин.

Музыкант признался, что он одинок. Вернуться на сцену артист не может.

"Выступать абсолютно невозможно. У меня выпадают зубы, левая рука почти не поднимается, я засыпаю и просыпаюсь с болью. Мне каждый день тяжело дышать. Дышать тяжело, понимаете? Я умираю, а вы меня на сцену гоните", — признался певец.

Губин родился в Уфе и стал известным музыкантом, автором популярных песен, таких как "Лиза", "Зима, холода", "Мальчик-бродяга" и других.

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Андрей Губин - Ночь