В Европе отменили концерт актёра Анатолия Белого

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анатолий Белый, критиковавший СВО и сбежавший в Израиль вместе с семьёй, столкнулся с неудачей в Европе. По информации Shot, выступление звезды "Солдата", запланированное на 18 октября в Праге, было отменено из-за низкого спроса на билеты.

Фото: Официальное сообщество Анатолия Белого в соцсети "В Контакте"

Известный актёр благодаря ролям в фильмах "Бригада", "Ева, рожай!" и "Мастер" надеялся на успех в Европе. Он анонсировал свою постановку под названием "Я здесь" как "уникальное представление, которое покорит мир". Однако чешские зрители не оценили таланты бывшего актера МХАТа имени Чехова, который в настоящее время проживает в Тель-Авиве.

Сейчас Белый оценивает свои гонорары в России и подсчитывает потери в Европе. Согласно условиям контракта, организаторы должны вернуть деньги за предварительно проданные билеты после отмены гастролей.

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