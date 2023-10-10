Анатолий Белый, критиковавший СВО и сбежавший в Израиль вместе с семьёй, столкнулся с неудачей в Европе. По информации Shot, выступление звезды "Солдата", запланированное на 18 октября в Праге, было отменено из-за низкого спроса на билеты.
Известный актёр благодаря ролям в фильмах "Бригада", "Ева, рожай!" и "Мастер" надеялся на успех в Европе. Он анонсировал свою постановку под названием "Я здесь" как "уникальное представление, которое покорит мир". Однако чешские зрители не оценили таланты бывшего актера МХАТа имени Чехова, который в настоящее время проживает в Тель-Авиве.
Сейчас Белый оценивает свои гонорары в России и подсчитывает потери в Европе. Согласно условиям контракта, организаторы должны вернуть деньги за предварительно проданные билеты после отмены гастролей.
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Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.