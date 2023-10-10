Актрису Голливуда раскритиковали из-за ее поста в поддержку Израиля с фотографией из Газы

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Голливудская актриса и писательница Джейми Ли Кертис, награжденная премией Оскар, удалила свой опубликованный пост в поддержку Израиля после того, как он столкнулся с острым негодованием в социальных сетях. Пост вызвал широкое недоумение у пользователей из-за комментария, прикрепленного к фотографии, на которой изображены дети, с ужасом глядящие в небо. Фотография была сделана фотожурналистом Самаром Абу Элуфом в палестинском городе Газа, и автор описал ее как

Фото: Wikipedia

"палестинские семьи, ищущие убежище для своих детей, которые испытывают страх из-за звуков бомбардировок, раздававшихся из-за событий на границе сектора Газа", — сообщает EADaily.

Множество пользователей выразили свое возмущение по поводу поста Джейми Ли Кертис, считая его неправдивым и пропагандистским. Они также заметили, что она ошибочно представила фотографию, как будто бы она из Израиля, хотя фотограф явно указал, что это снимок палестинских детей. Ее пост вызвал обвинения в попытке вызвать сочувствие к Израилю, представляя палестинских детей как израильских.

В результате негодования в социальных сетях, Джейми Ли Кертис удалила свой пост с фотографией, но ни она, ни ее представители не предоставили комментариев по этому поводу.

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