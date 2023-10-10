Представитель живущего в Израиле Семена Слепакова* высказался о его похищении боевиками ХАМАС

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет о том, что информация о комике Семене Слепакове*, находящемся в одном из израильских городов распространилась и за пределами России. Представители комика подтвердили, что сейчас он находится в безопасности в Израиле. В своем личном блоге Семен Слепаков* выразил поддержку жителям Святой земли и отметил, что страна справится с нелегкой борьбой.

Фото: Личный аккаунт Семена Слепакова в Instagram

Напомним, что 44-летний Семен Слепаков* покинул Россию после объявления СВО и критиковал Россию, находясь за рубежом. Получившийся скандал обострился, когда он написал ироничную песню о погибших солдатах Российской Федерации.

*Семен Слепаков признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.