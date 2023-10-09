Комик Михаил Шац* отказался уезжать из Израиля и заявил о помощи

Известный юморист Михаил Шац* опубликовал видеообращение к соотечественникам в Тель-Авиве в понедельник, 9 октября.
Стоит отметить, что Шац переехал из России в Израиль в 2022 году, где продолжил свою карьеру в сфере комедии и развлечений.
В своем видеообращении артист упомянул, что 7 октября, совпав с началом конфликта между Израилем и Палестиной, он отправился в одну из европейских стран с деловыми целями, всего за 20 минут до начала этих мероприятий.
Шац заявил о своем намеренном возвращении в Израиль, заявив о своем желании поддержать народ Израиля в эти трудные времена. Он пообещал свою поддержку различными способами, включая сдачу крови и использование своего автомобиля для перевозки предметов первой необходимости.
"Я хочу подчеркнуть, что очень близкие мне люди в настоящее время находятся на передовой, и я знаю, что эти люди понесли потери", — отметил Шац.
В заключение юморист выразил свою гордость за людей, которые его окружают, что отражает его приверженность поддержке своих сограждан в трудные времена.
*Михаил Шац был официально признан российским правительством иностранным агентом.
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