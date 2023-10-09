Развод Веры Брежневой и Константина Меладзе: тайные подробности и творческий путь

2:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Восемь лет назад знаменитая певица и продюсер сыграли небольшую свадьбу в Италии, на которой присутствовали только близкие друзья и родственники. В этот день они сияли от счастья, и все вокруг предсказывали им долгую и счастливую семейную жизнь. Однако, как оказалось, супруги не смогли преодолеть испытания последних лет.

Большую часть времени Вера Брежнева посвятила борьбе с депрессией, вызванной разводом с Константином Меладзе. За последние несколько лет в жизни блондинки произошло много изменений, включая переезд из Украины, паузу в сольной карьере, продажу недвижимости и работу волонтером. На фоне всех этих событий стали все настойчивее слухи о разрыве ее отношений с Меладзе.

Недавно также возникли споры вокруг романа Константина Шотаевича с бывшей солисткой "ВИА Гры" Эрикой Герцег. Некоторые утверждали, что Вера Брежнева покинула группу из-за ревности к Эрике. Однако позднее Эрика опровергла эти слухи, заявив, что у нее есть свой молодой человек.

В конечном итоге предположения публики о разводе звездной пары оказались верными. Вера Брежнева, наконец, призналась в разводе с мужем и анонсировала свой новый мини-альбом, в котором она выразила свои переживания и чувства.

Пара встретилась тайно в нулевых, несмотря на то, что Константин Меладзе был женат и воспитывал троих детей. Недавно Вера говорила, что пришлось лечиться от депрессии перед оглашением этой новости.

Пока остается загадкой, что стало причиной расставания пары. Некоторые считают, что разногласия между ними начались после начала событий на мировой арене. Вера активно поддерживала Украину, в то время как Константин Шотаевич предпочитал оставаться молчаливым на фоне сложной политической обстановки.

Напомним, что роман между продюсером и певицей начался примерно в середине нулевых, когда Вера была участницей группы "ВИА Гра". Для нее не было преградой то, что Меладзе-старший был в браке и воспитывал троих детей. Сама исполнительница, которой всегда приписывали статус разлучницы, родила двух дочерей от разных мужчин, а отец младшей дочери, Сары, является олигархом Михаилом Киперманом.

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"Обобрала по максимуму":Дзюник рассказал о разводе Меладзе и Брежневой