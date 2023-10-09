МВД проводит лингвистическую экспертизу интервью на YouTube-канале Ксении Собчак

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Super.ru пишет, что Министерство внутренних дел РФ проводит лингвистическую экспертизу интервью актера Алексея Панина*, которое вела телеведущая Ксения Собчак. Намерение провести её объясняется желанием точно определить, какую статью уголовного кодекса могут нарушить высказывания в данном интервью. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала Mash.

Фото: Личный аккаунт Ксении Собчак в Instagram

Предпосылками для проведения экспертизы явились жалобы главы ФПБК Виталия Бородина и ЛБИ, которые обратились в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с заявлением против Алексея Панина* и Ксении Собчак. По их мнению, Панин* восхвалял в социальных сетях теракты ВСУ на Крымском мосту, а Собчак оставила эти высказывания без правок в выпуске и добавила скриншоты постов Панина*.

На момент обращения жалобы видео имело 6,8 миллиона просмотров. Если в ходе проводимой экспертизы будут обнаружены нарушения, может быть начато уголовное дело против обоих участников интервью.

Стоит отметить, что Ксения Собчак не согласна с возможными обвинениями. Она уверена, что её задача как журналиста заключается в том, чтобы показать героя и его взгляды в полном свете. Собчак подчеркнула, что интервью — это не награда или похвала, а попытка понять взгляды разных людей, включая маньяков и антигероев.

*выполняет функции иностранного агента

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