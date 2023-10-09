Тренер Татьяна Тарасова назвала Камилу Валиеву лучшей фигуристкой страны, а также назвала ее конкурентку

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Super.ru пишет, что Татьяна Тарасова — заслуженный тренер по фигурному катанию, поделилась своим мнением в беседе с "Советским спортом" относительно перспективных фигуристок России. Она уверена, что Аделия Петросян является потенциальной конкуренткой для Камилы Валиевой — сейчас, по ее словам, лучшей фигуристки России.

Фото: Личный аккаунт Татьяны Тарасовой в Instagram

В оценке способностей Аделии, Тарасова указала, что у нее очень сложная и технически продвинутая программа, включающая два четверных прыжка. Этот факт, с точки зрения Тарасовой, позволяет рассматривать Петросян как главную конкурентку Валиевой в текущем сезоне.

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