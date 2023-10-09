Телеведущий Михаил Шац* объяснил, какую помощь он может оказать Израилю в тяжёлой для страны ситуации.
Звезда ТВ Михаил Шац* рассказал, что во время атаки боевикаов ХАМАС на Израиль летел в Европу. Весть о войне заставила его вернуться в Израиль.
"В это время я хочу находиться здесь, с народом Израиля", — сказал Шац в своём обращении.
Он отметил, что является почётным донором. Он рассказал, что может перевозить людей на своём автомобиле и размещать нуждающихся в помощи у себя.
"Я горжусь людьми, которые меня окружают. Война очень близко", — сказал телеведущий.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Израиля заметили Анатолия Чубайса с женой. Сообщается, что экс-глава "Роснано" якобы улетает из Израиля, однако когда именно был сделал снимок, не установлено.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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