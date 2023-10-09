Ушел из жизни Андрей Серебренников, фронтмен группы "Панки по пьянке"

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Андрей Серебренников, известный музыкант и фронтмен группы "Панки по пьянке", скончался на Кубе во время отпуска с семьей. Музыканту было 60 лет, и причиной его смерти стал сердечный приступ во время плавания.

Фото: группа вконтакте "панки по пьянке"

По словам Павла Здравомыслова, который работал с Серебренниковым в коллективе, происшествие случилось 3 октября по кубинскому времени, когда Андрей отправился плавать и не вернулся на берег. Сообщение о его уходе было опубликовано в официальном паблике группы "Панки по пьянке" в социальной сети "ВКонтакте": "4 октября не стало Арона, ребята. Светлая память…".

Андрей Серебренников посвятил более 35 лет своей музыкальной карьере. Группа "Панки по пьянке" была основана в 1988 году и продолжала активные выступления на сцене до сих пор. Группа считалась одной из важных представительниц панк-рока в России и делила сцену с такими известными коллективами, как "Гражданская оборона", "Калинов мост" и "Звуки Му". Многие поклонники и коллеги в музыкальной индустрии отметили вклад Андрея Серебренникова и группы "Панки по пьянке" в историю отечественной музыки.

Артист оставил жену и двух дочерей. Тело Андрея Серебренникова будет доставлено на родину в ближайшие две-три недели.

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На Кубе утонул лидер группы «Панки по пьянке» Андрей Серебренников?