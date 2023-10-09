Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его родные в Израиле не выходят на связь

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Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что его брат и сестра, находящиеся на территории Израиля, не выходят на связь с начала эскалации конфликта.

Фото: prt scr youtube.com/Макарена

По словам продюсера, ему удалось связаться только с матерью.

"С мамой на связи, брат и сестра не отвечают с того момента, как все началось", — сказал Иосиф Пригожин в разговоре с РИА Новости.

Утром 7 октября из сектора Газа по Израилю были нанесены массированные ракетные удары, а в приграничные районы на юге страны напали бойцы ХАМАС.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Богданов в разговоре с РИА Новости призвал Израиль и Палестину прекратить боестолкновение и начать предметные переговоры.

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