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Крис Хемсворт рассказал, как изменилась его жизнь после предупреждения об Альцгеймере

1:15
Шоу-бизнес

Актер Крис Хемсворт в интервью журналу Men признался, что стал уделять больше внимания своей семье после предупреждения о повышенном риске болезни Альцгеймера.

Крис Хемсворт рассказал, как изменилась его жизнь после предупреждения об Альцгеймере
Фото: Wikipedia

"Я уделяю много времени медитации и работе с дыханием, особенно когда принимаю сауну или ледяную ванну. Я больше не стремлюсь бежать на полную катушку. Меня теперь важно быть здесь и ценить все, что происходит прямо перед моими глазами", — поделился Хемсворт.

Помимо этого актер уделяет больше внимания своему благополучию и старается проводить время в тишине и одиночестве. Кроме того, Хемсворт сосредотачивается на своем теле во время тренировок в спортзале, уменьшив количество силовых тренировок, чтобы не перегружать свой организм. Как дополнительная мера, актер улучшил свой режим сна и бодрствования.

Актеры Крис Хемсворт и Эльза Патаки воспитывают троих детей. Пара поженилась в 2010 году, и в 2011 году у них родилась дочь, которую они назвали Индия Роуз. В 2014 году Эльза Патаки родила сыновей-близнецов по именам Тристан и Саша.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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