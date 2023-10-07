Крис Хемсворт рассказал, как изменилась его жизнь после предупреждения об Альцгеймере

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Крис Хемсворт в интервью журналу Men признался, что стал уделять больше внимания своей семье после предупреждения о повышенном риске болезни Альцгеймера.

Фото: Wikipedia

"Я уделяю много времени медитации и работе с дыханием, особенно когда принимаю сауну или ледяную ванну. Я больше не стремлюсь бежать на полную катушку. Меня теперь важно быть здесь и ценить все, что происходит прямо перед моими глазами", — поделился Хемсворт.

Помимо этого актер уделяет больше внимания своему благополучию и старается проводить время в тишине и одиночестве. Кроме того, Хемсворт сосредотачивается на своем теле во время тренировок в спортзале, уменьшив количество силовых тренировок, чтобы не перегружать свой организм. Как дополнительная мера, актер улучшил свой режим сна и бодрствования.

Актеры Крис Хемсворт и Эльза Патаки воспитывают троих детей. Пара поженилась в 2010 году, и в 2011 году у них родилась дочь, которую они назвали Индия Роуз. В 2014 году Эльза Патаки родила сыновей-близнецов по именам Тристан и Саша.

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