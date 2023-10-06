Против певца Джейсона Деруло был подан иск из-за сексуальных домогательств

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поп-певица Эмаза Гибсон подала иск против исполнителя Джейсона Деруло, обвинив его в сексуальных домогательствах, сообщает New York Post.

Фото: Wikipedia

Согласно заявлению девушки, в 2021 году музыкант предложил ей участвовать в проекте, организованном его компанией Future History и лейблом Atlantic Records. Они начали сотрудничать согласно условиям контракта: Гибсон должна была записать совместный с Деруло сингл, подготовить микстейп в течение четырех месяцев и выпустить альбом за шесть месяцев.

Позже Деруло начал предлагать девушке встречи, не связанные с работой. Гибсон утверждает, что постоянно отказывалась от приглашений на выпивку, объясняя это тем, что она не употребляет алкоголь.

Несмотря на это, Гибсон в конечном итоге согласилась провести время с Деруло, после чего ей было подано "неподобающе большое количество алкоголя" без ее согласия. По словам девушки, музыкант не уважал ее решение и продолжал настаивать.

"Я сейчас переживаю очень тяжелый и болезненный период в своей жизни. У меня появились тревожные чувства, я получила травму. Я столкнулась с ужасными и нечеловеческими ситуациями на рабочем месте. Я оказалась в точке, где все, что у меня было, ушло", — сказала Гибсон.

Адвокат певицы утверждает, что во время их сотрудничества Деруло не только нарушил условия их соглашения, но и угрожал, а также "беспринципно домогался до молодой девушки, которая только пыталась преуспеть в индустрии".

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