Актёр Александр Петров рассказал, как в искреннем порыве сделал предложение руки и сердца возлюбленной.
Петров принял участие в шоу "ОК на связи!" в социальной сети Одноклассники, где рассказал, как предложил невесте стать его женой. Важный шаг актёр сделал дома в Подмосковье.
"Это была какая-то веточка. Кольца не было, и какую-то веточку я там срезал. Я говорю: "Слушай, выходи за меня замуж", — рассказал романтичную историю артист.
Петров отметил, что его решение было вызвано искренним, спокойным порывом. Он назвал этот момент одним из главных событий в своей жизни.
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