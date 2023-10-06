Александр Петров сделал предложение возлюбленной, использовав веточку вместо кольца

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Александр Петров рассказал, как в искреннем порыве сделал предложение руки и сердца возлюбленной.

Фото: Социальная сеть Одноклассники пресс-релиз

Петров принял участие в шоу "ОК на связи!" в социальной сети Одноклассники, где рассказал, как предложил невесте стать его женой. Важный шаг актёр сделал дома в Подмосковье.

"Это была какая-то веточка. Кольца не было, и какую-то веточку я там срезал. Я говорю: "Слушай, выходи за меня замуж", — рассказал романтичную историю артист.

Петров отметил, что его решение было вызвано искренним, спокойным порывом. Он назвал этот момент одним из главных событий в своей жизни.

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