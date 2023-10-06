Super.ru пишет, что певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе долгое время испытывали трудности в отношениях. Поклонники гадали, вместе ли звездная пара. Певица удалила совместные фотографии с Меладзе в ее личном блоге, а также все чаще появляются снимки без обручального кольца.
Новая песня Меладзе с названием "Почему я?" может намекать, что пара больше не вместе. А вот Вера Брежнева подтвердила разлуку в своих соцсетях, в описании своего нового музыкального альбома. Она обратилась к своим поклонникам в запрещенной соцсети, сообщив о разводе и о том, что ее новый альбом отражает ее переживания. В комментариях поклонники поддерживают певицу и благодарят ее за песни, которые приносят им душевное спокойствие.
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