Супруга ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова прокомментировала слухи об онкологическом заболевании мужа.
Telegram-канал SHOT сообщил о диагностированном у Николая Дроздова онкологическом заболевании. Говорилось, что телеведущий страдает раком предстательной железы.
Жена завезды ТВ Татьяна Дроздова заверила, что данная информация недостоверна.
"Слава Богу, всё в порядке. Николай Николаевич здоров и дома", — цитрует слова супруги знаменитого любителя животных Telegram-канал "Подъём".
Женщина отметила, что СМИ не впервые распространяют информацию о болезни телеведущего. Она вспомнила, что пресса сообщала даже о смерти Дроздова.
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