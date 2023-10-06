Жена Николая Дроздова опровергла сообщение о раковом заболевании телеведущего

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова прокомментировала слухи об онкологическом заболевании мужа.

Фото: ВК-аккаунт Николая Дроздова

Telegram-канал SHOT сообщил о диагностированном у Николая Дроздова онкологическом заболевании. Говорилось, что телеведущий страдает раком предстательной железы.

Жена завезды ТВ Татьяна Дроздова заверила, что данная информация недостоверна.

"Слава Богу, всё в порядке. Николай Николаевич здоров и дома", — цитрует слова супруги знаменитого любителя животных Telegram-канал "Подъём".

Женщина отметила, что СМИ не впервые распространяют информацию о болезни телеведущего. Она вспомнила, что пресса сообщала даже о смерти Дроздова.

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