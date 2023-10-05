Суд в третий раз оштрафовал репера Oxxxymiron* за нарушение закона об иноагентах

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Мирон Федоров, также известный как Oxxxymiron*, был оштрафован судом Санкт-Петербурга на 40 000 рублей за непредставление информации о себе в качестве иностранного агента в Министерство юстиции России. Этот штраф был наложен за несоблюдение требований части 2 статьи 19.34 Административного кодекса Российской Федерации, которая касается непредставления или несвоевременного представления информации иностранным агентом или представления неполной или искаженной информации.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Oxxxymiron

Это уже третий штраф, который Оксимирон получил в течение года за различные правонарушения, связанные с его статусом иностранного агента. В дополнение к этому недавнему штрафу, ранее он был оштрафован за невключение маркировки иностранного агента в онлайн-публикации и за дискредитацию Вооруженных сил России.

Стоит отметить, что российский закон об иностранных агентах был источником противоречий, и несколько частных лиц и организаций столкнулись с юридическими последствиями в соответствии с его положениями.

*Минюст России включил в список физлиц-иноагентов рэпера Оксимирон (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров).

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Оксимирон иноагент? Запрет творчества. Что будет дальше с карьерой Окси?