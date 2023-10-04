На Пугачёву и Орбакайте подали в суд

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский бизнесмен Анатолий Рыськов подал в суд на российскую певицу Аллу Пугачёву и её дочь Кристину Орбакайте. Об этом сообщает АГН "Москва", ссылаясь на помощника председателя Солнечногорского городского суда МО Екатерину Белоусову.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Выяснилось, что Рыськов недоволен наличием пирса, находящегося на территории земельного участка Пугачёвой и Орабкайте. По словам бизнесмена, из-за пирса он не может свободно подойти к берегу, и поэтому в судебном порядке решил потребовать сноса сооружения.

"Истец просит обязать обеспечить свободный доступ к береговой полосе водного объекта путем сноса сооружений, расположенных в фактических границах земельных участков, принадлежащих ответчикам", — рассказала Белоусова.

Сообщается, что иск бизнесмена принят в производство, и первое заседание по этому делу назначено на 31 октября.

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