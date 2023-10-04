Концертное турне популярного музыканта Гарика Сукачёва, запланированное по российским городам на 2023 год, не состоится. Об этом проинформировали на официальной странице исполнителя "ВКонтакте".
Представители артиста уточнили, что тур Гарика Сукачёва не отменяется, а переносится на более поздний срок.
"По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачева переносится на новые даты", — написано в публикации.
Теперь поклонники Сукачёва смогут посетить выступления любимого артиста только в апреле 2024 года.
Организаторы уточнили, что билеты, приобретённые на концерты певца в Ульяновске, Самаре, Ижевске и Казани, остаются действительными.
О причинах переноса концертов на следующих год ничего не говорится.
В июле Сукачёв перенёс госпитализацию, из-за чего не состоялся его концерт в Карелии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Сирены оповещения с объявлением "Внимание всем!" завоют для проверки над всей РФ 4 октября, а 3 октября начаты национальные учения "на случай ядерной войны".