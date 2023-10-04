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Отменены концерты Гарика Сукачёва, которые должны были пройти в России в 2023 году

1:00
Шоу-бизнес

Концертное турне популярного музыканта Гарика Сукачёва, запланированное по российским городам на 2023 год, не состоится. Об этом проинформировали на официальной странице исполнителя "ВКонтакте".

Отменены концерты Гарика Сукачёва, которые должны были пройти в России в 2023 году
Фото: wikipedia.org

Представители артиста уточнили, что тур Гарика Сукачёва не отменяется, а переносится на более поздний срок.

"По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачева переносится на новые даты", — написано в публикации.

Теперь поклонники Сукачёва смогут посетить выступления любимого артиста только в апреле 2024 года.

Организаторы уточнили, что билеты, приобретённые на концерты певца в Ульяновске, Самаре, Ижевске и Казани, остаются действительными.

О причинах переноса концертов на следующих год ничего не говорится.

В июле Сукачёв перенёс госпитализацию, из-за чего не состоялся его концерт в Карелии.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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