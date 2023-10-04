Отменены концерты Гарика Сукачёва, которые должны были пройти в России в 2023 году

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концертное турне популярного музыканта Гарика Сукачёва, запланированное по российским городам на 2023 год, не состоится. Об этом проинформировали на официальной странице исполнителя "ВКонтакте".

Фото: wikipedia.org

Представители артиста уточнили, что тур Гарика Сукачёва не отменяется, а переносится на более поздний срок.

"По независящим от артиста и организаторов причинам, тур Гарика Сукачева переносится на новые даты", — написано в публикации.

Теперь поклонники Сукачёва смогут посетить выступления любимого артиста только в апреле 2024 года.

Организаторы уточнили, что билеты, приобретённые на концерты певца в Ульяновске, Самаре, Ижевске и Казани, остаются действительными.

О причинах переноса концертов на следующих год ничего не говорится.

В июле Сукачёв перенёс госпитализацию, из-за чего не состоялся его концерт в Карелии.

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