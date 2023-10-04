Приёмный отец Дани Милохина призвал разрешить тиктокеру вернуться обратно в Россию

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Приёмный отец блогера и музыканта Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил, что его сын готов пройти медицинскую комиссию и сделать все бумаги, необходимые для службы в армии или для официального оформления отсрочки.

Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

Блогер готов всё это сделать, заявил его отец, только не имеет такой физической возможности, потому что по всем его адресам его разыскивают представители правоохранительных органов.

При всём при этом вернуться в Россию Милохин хочет, заверил Тюленев.

"Дайте человеку как положено все оформить, приехать, пройти медкомиссию, оформить все документы. Если не годен, значит, не годен, а годен, значит, пойти [в армию — Прим. ред]. Надо дать хотя бы возможность приехать, они же даже не дают приехать ему", — объяснил Тюленев в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Днём ранее Telegram-канал Mash написал, что Милохину принесли повестку в военкомат по месту его воинского учёта в Анапе. Однако приёмный отец музыканта отказался её брать, объяснив, что его сын находится в отъезде.

Сам Тюленев заверил, что это неправда, сотрудники военкомата, по его словам, к ним домой не приходили.

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