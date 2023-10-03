Слава Комиссаренко разводится с женой после двух недель брака

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пару недель назад Слава Комиссаренко связал себя узами брака. Хотя первоначально высказывались предположения, что он, возможно, сделал это в первую очередь в целях иммиграции в США, похоже, что Слава испытывал искренние чувства к женщине по имени Юлия.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Славы Комиссаренко

Вскоре после того, как стало известно об их браке, начали циркулировать слухи о том, что Юлия ранее работала веб-моделью. Слава обратился к этим слухам на прошлой неделе и подтвердил сообщения, появившиеся в СМИ. Во время их медового месяца Слава узнал о прошлой профессии Юлии.

Комиссаренко подчеркнул, что у каждого есть своя история, но он не может игнорировать тот факт, что его жена не была правдива о своей прошлой деятельности. В результате Слава решил инициировать бракоразводный процесс с Юлией. Сама Юлия предпочла не комментировать слухи, связанные с их расставанием, и трудности, которые возникли в их отношениях вскоре после свадьбы.

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