Блогера Даню Милохина разыскивает военкомат

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Telegram-канал Mash сообщает, что блогера и тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию — по месту прописки в Анапе пришли представители военкомата с повесткой.

Находившийся в квартире приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать повестку и заявил, что Милохин находится заграницей. Про данным Mash, после этого представители военкомата удалились, пообещав еще вернуться.

Фото: ВК-аккаунт Дани Милохина



Напомним, что в этом сентябре стало известно, что Даня Милохин осенью может уйти в армию. После этих новостей блогер покинул Россию. Позднее Милохин был объявлен в розыск.

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