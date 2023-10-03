Telegram-канал Mash сообщает, что блогера и тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию — по месту прописки в Анапе пришли представители военкомата с повесткой.
Находившийся в квартире приемный отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать повестку и заявил, что Милохин находится заграницей. Про данным Mash, после этого представители военкомата удалились, пообещав еще вернуться.
Напомним, что в этом сентябре стало известно, что Даня Милохин осенью может уйти в армию. После этих новостей блогер покинул Россию. Позднее Милохин был объявлен в розыск.
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