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Жена Басты похвасталась дорогими подарками от мужа

0:42
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруга Василия Вакуленко, также известного как Баста — Елена, в своем блоге  рассказала о двух значимых подарках, которые ей сделал знаменитый муж. Один из подарков был трогательным — она получила раритетную пару кроссовок, связанных с ее воспоминаниями о Дне города в 1997 году и первых Nike. Она выразила восхищение вниманием и заботой мужа после 16 лет совместной жизни.

Жена Басты похвасталась дорогими подарками от мужа
Фото: https://www.instagram.com/p/CvadnVHN8KI/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Елена также упомянула второй подарок — роскошный автомобиль Rolls-Royce Cullinan, который муж подарил ей. Стоимость данного автомобиля начинается от 50 миллионов рублей.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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