Блогер Саша Новикова появилась на публике в смелом трендовом наряде

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Super.ru пишет, что на показе итальянского премиум бренда MiuMiu в Париже Саша Новикова — кулинарный блогер и супруга рэпера Федука, продемонстрировала микрошорты, дополненных объемным многослойным верхом. Фотография Саши совместно с инфлюенсером Натальей Османн появилась в личном Telegram-канале Кати Мухиной, бывшего главного редактора российского журнала Elle. Этот образ является необычным для Новиковой, так как она обычно предпочитает более сдержанные наряды, по мнению ее подписчиков в социальных сетях. Напомним, что семейство Новиковых популярно благодаря своему кулинарному контенту и приверженности здоровому образу жизни.

Фото: https://t.me/mukhinss/17304

Образ Саши вызвал положительные отзывы у подписчиков, причем особое внимание уделили ее красивым ногам, которые, по их мнению, были очень эффектно подчеркнуты в такой одежде.

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