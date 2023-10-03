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Буланова оценила угрозы Андрея Разина: "Я бы какие-то меры приняла"

1:06
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова рассказала, что думает об угрозах продюсера Андрея Разина, который обещает проклясть тех, кто собирается принять участие в концерте памяти Юрия Шатунова.

Буланова оценила угрозы Андрея Разина: "Я бы какие-то меры приняла"
Фото: prt scr youtube.com/СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА

Буланова призналась, что не понимает, чем вызвано такое поведение Разина и как продюсер до этого дошёл. Также певица считает, что организаторам мероприятия следует на всякий случай принять дополнительные меры безопасности.

"Он физически не угрожает, он угрожает молиться, чтобы все заболели. Не знаю насчет oхраны, но на месте организаторов я бы какие-то меры приняла. Я не пoнимаю, что произошло и почему он так себя ведет", — сказала Буланова, которую цитирует издание "Абзац".

Ранее Разин, являющийся продюсером группы "Ласковый май", угрожал проклянуть всех участников концерта. Разин призвал серьёзно отнестись к его словам, отметив, что у него "всегда всё сбывается".

Концерт памяти Шатунова состоится в "Крокус Сити Холле" 17 октября.

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"Выступишь на концерте Шатунова- жди смерти". Андрей Разин угрожает Татьяне Булановой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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