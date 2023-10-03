Известная российская певица Алла Пугачёва, проживающая с семьёй в Израиле, в случае смерти будет привезена в Москву и предана земле на Кузьминском кладбище. Как сообщает tvc. ru, таким является желание самой артистки.
Когда придёт время, Пугачёва хочет покоиться рядом с братом. Он ушёл из жизни в 2011 году в возрасте 60 лет от сердечного приступа.
По информации "Собеседника", Примадонна уже занимается строительством семейного склепа, который, по слухам, будет украшен семейным гербом или вензелем.
Известно, что по примеру Пугачёвой о далёком будущем уже также подумали Прохор Шаляпин и Александр Буйнов, а также родители Жанны Фриске, которые приобрели участки на кладбище.
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