Живущую в Израиле Пугачёву в случае смерти должны привезти в Москву

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская певица Алла Пугачёва, проживающая с семьёй в Израиле, в случае смерти будет привезена в Москву и предана земле на Кузьминском кладбище. Как сообщает tvc. ru, таким является желание самой артистки.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Когда придёт время, Пугачёва хочет покоиться рядом с братом. Он ушёл из жизни в 2011 году в возрасте 60 лет от сердечного приступа.

По информации "Собеседника", Примадонна уже занимается строительством семейного склепа, который, по слухам, будет украшен семейным гербом или вензелем.

Известно, что по примеру Пугачёвой о далёком будущем уже также подумали Прохор Шаляпин и Александр Буйнов, а также родители Жанны Фриске, которые приобрели участки на кладбище.

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